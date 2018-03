Morte de trabalhador rural causa protesto em Tomazina

Foi atropelado por um caminhão da Klabin

O delegado da Polícia Civil de Tomazina, Isaías Fernandes Machado, instaurou inquérito para apurar um atropelamento com vítima fatal ocorrido na segunda-feira(dia cinco) por volta das 21 horas numa estrada rural entre o município e Pinhalão. O homem morreu na hora.Na tarde desta quinta-feira, dia oito, aconteceu um protesto no local com manifestantes fechando o tráfego(fotos).

O corpo de Benedito Rodrigues da Silva, 49 anos, foi encontrado com sinais de atropelamento na via que liga o bairro Bela Vista. Moradores relataram que Benedito voltava da cidade de Pinhalão, após buscar óleo usado para fazer sabão, e foi atingido por uma carreta que trafega diariamente pelo local trabalhando no serviço de escoamento de eucaliptos. O condutor se evadiu sem prestar socorro.



Cirineu Ribeiro de Barros, vizinho da família, relatou ter informado também o promotor, pois, segundo ele, “foi um crime; queremos justiça, após o acidente o caminhão sumiu e logo depois, na quarta-feira voltou a trabalhar com outra empresa de transporte, o que nos trouxe ainda mais inconformismo.Nós exigimos que a Klabin arque com as consequências e se manifeste, pois ficaram as duas crianças menores de idade”

Por meio de Nota, a Klabin, lacônica, indicou ter “colaborado com as investigações assim como a prestadora de serviços de transporte que operava na região do acidente na noite do ocorrido. Até o momento,não há indícios de que o acidente tenha qualquer relação com a empresa ou sua operação na região”. ”

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso (PSD) participou do protesto.”Estamos solidários com os familiares e moradores do bairro além de cobrar um posicionamento efetivo da empresa”.