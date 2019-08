Mostra de Teatro EnCena agrada público nos dois primeiros dias

A XV Mostra de Teatro EnCena de Jacarezinho já começou e tem agradado o público em diversos espaços culturais da cidade. No domingo e na segunda-feira (4 e 5 de agosto), quatro peças e uma oficina já atraíram no total mais de mil espectadores que prestigiaram o teatro proporcionado pela parceria entre a Prefeitura de Jacarezinho, o SESC e A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

No domingo, três peças conquistaram o público jacarezinhense. Às 15h, o espetáculo “Os Saltimbancos” abriu a mostra e impressionou o público no palco do Conjunto Amadores de Teatro (CAT). Mais de 100 pessoas, dentre atores, músicos e cantores do Centro Cultural Special Dog, de Santa Cruz do Rio Pardo – SP, trouxeram canções e performances que cativaram crianças e adultos.

Durante a noite de domingo, o Grupo Paiol, de Arapongas, apresentou o espetáculo “Eu Severino”, com a temática do retirante nordestino, no teatro de arena do CAT. Fechando a noite, às 20h30, o espetáculo Chocobrothers, de São Paulo, foi encenado no pátio da Catedral, com muita diversão, malabarismos e trapalhadas.

Nesta segunda-feira, 5 de agosto, o Grupo Paiol voltou à cena para apresentar o espetáculo “O Cravo e a Rosa”. Desta vez, o palco foi a Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade, com a presença de mais de 200 crianças das escolas municipais de Jacarezinho. À tarde, a Oficina de Acrobacias e Técnicas Mistas foi realizada no Sesc, encerrando as atividades do dia.

Segundo o ator Pedro Ziroldo, do Grupo Paiol, a recepção do público, tanto adulto, como infantil, tem sido fantástica. “Estamos muito felizes com o público de Jacarezinho. Esta é uma mostra muito importante a qual o nosso grupo já acompanha há algum tempo como expectador e agora tem a honra de também se apresentar. Fomos recebidos de braços abertos e isso foi uma grande celebração. Voltamos para Arapongas com a nossa mala cheia de lembranças, afeto e memória do povo de Jacarezinho”, partilhou.

“Eu acredito no potencial de quem acontece e faz a arte acontecer no interior. Ainda há uma política bastante centralizadora da arte e da cultura nos grandes centros urbanos do Brasil. Por isso, quando a gente vê uma mostra dessa proporção em uma cidade pequena como Jacarezinho, fico feliz e esperançoso. A arte salva, a arte liberta e dá autonomia”, acrescenta.

O gerente regional do Sesc Jacarezinho, José Dimas Fonseca, destaca a importância cultural do EnCena. “As parcerias que realizamos nos permitem oferecer cultura sem custo à população. A união das Instituições envolvidas dão força às realizações culturais promovidas em Jacarezinho, cidade que sempre teve um ambiente cultural bastante intenso. Acompanhamos a reação dos expectadores pessoalmente e nas redes sociais e ela tem sido excelente. As peças têm agradado a todos os públicos, com boa presença na plateia”, destaca.

Para a Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UENP, Simone Castanho, o EnCena já tem lugar cativo no coração do público local. “Os dois primeiros dias têm mostrado a força desse projeto. Ficamos muito felizes em saber que os espetáculos têm agradado o público de todas as idades, o que nos permite fazer a leitura de que, junto com os nossos parceiros institucionais, estamos no caminho certo”, ressalta.

O prefeito de Jacarezinho, Sérgio Emygdio de Faria, agradeceu e se lembrou de algumas das referências do teatro jacarezinhense. “Nós somos muito gratos pela parceria já antiga entre a Prefeitura, o SESC e a UENP, que nos permite realizar o EnCena com ótimos espetáculos. Lembremos também dos ícones do nosso teatro, como o senhor Geraldo Silva e o senhor Oscar de Oliveira, pioneiros do CAT”, disse.

As peças do EnCena, realizadas em espaços fechados, estão arrecadando como ingresso 1kg ou litro de alimento não perecível. Os donativos serão entregues ao projeto Mateus 25, que promove jantar fraterno todas as terças feiras em Jacarezinho.

Programação – Nesta terça-feira, dia seis, tem mais teatro na praça: o espetáculo “Gran Circo Esmeralda”, apresentado por Diogo Igor e Kellyn Bethânia, de Jacarezinho, será apresentado às 14h na Praça da Vila São Pedro. Também nesta terça, encerrando o dia, o Núcleo Ás de Paus, de Londrina, traz a peça “Donantônia”, que acontece no palco do CAT às 20h30.

Durante a quarta-feira (7), será apresentado o espetáculo “Aterra”, com a CNX Produções Culturais, representando os artistas jacarezinhenses. A peça, com duração de 60 minutos, será encenada no CAT às 20h30. A programação completa do evento pode ser conferida no Facebook do EnCena. A mostra acontece até sábado, dia 10 de agosto.

O XV EnCena tem o apoio do do IFPR – Campus Jacarezinho, da CNX Produções Culturais e do Centro Cultural Special Dog.