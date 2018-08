Mostra de Teatro EnCena movimenta cultura de Jacarezinho

Desta quarta-feira até domingo

A Mostra de Teatro de Jacarezinho “EnCena” chega a sua 14ª edição no ano de 2018. O evento, realizado pela Prefeitura de Jacarezinho, pelo Serviço Social do Comércio e pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), acontece de quarta-feira, dia 29 de agosto, até domingo, dois de setembro e, durante os cinco dias de Mostra, reúne peças e oficinas culturais para o público da cidade e região.

Sete peças de teatro de grupos do Paraná e de São Paulo, além de quatro oficinas, prometem emocionar o público. As atrações ocorrerão no Conjunto Amadores de Teatro (CAT), no auditório do Centro de Letras, Comunicação e Artes (Antiga Fafija) e em espaços abertos como a Praça Rui Barbosa e no Centro da Juventude José Richa, no bairro Aeroporto.

A Mostra será aberta com o espetáculo “O Poste”, da Cia Daniel Silvi, de Campinas-SP. A peça acontece nesta quarta-feira, 29 de agosto, na Praça Rui Barbosa às 9h, e no Centro da Juventude às 17h. O espetáculo criado por Daniel Salvi e dirigido por Ricardo Puccetti tem duração de 50 minutos e é de classificação etária livre.

Ainda nesta quarta, 29 de agosto (foto abaixo), o espetáculo “Desfazer A-MA-La”, da Cia Humatriz, de Jacarezinho, convida o público ao CAT, às 20h30. Peça solo de Adelvane Néia, dirigida por Silvana Stein, tem duração de 50 minutos e faixa etária de 12 anos. O espetáculo, que apresenta alguns aspectos do processo de montagem do solo “A-MA-LA”, percorre, por meio do exercício memorialístico, a trajetória de vida-arte-vida da atriz Adelvane Neia.

De Curitiba, a Cia Circo Rodado apresenta a “Reprises Pareadas” (foto principal) que conta com a atuação dos atores Bruno Mancuso, Diogo Bonito, Mateus Tropo e Paulo Henrique Carneiro. A classificação indicativa é livre e o espetáculo dura cerca de uma hora. A Cia realizará um cortejo na Rua Paraná no dia 30 de agosto, com apresentações gratuitas na Praça Rui Barbosa às 9h30 e 14h30.

Na quinta e na sexta, 30 e 31 de agosto, mais EnCena em dose dupla. “Para não morrer”, da Cia Espaço Cênico, de Curitiba, será encenada, respectivamente, no CAT e no auditório do Centro de Letras, Comunicação e Artes da UENP, (Antiga Fafija), às 20h30. Premiadíssimo, o espetáculo possui classificação etária a partir de 16 anos e tem duração de 60 minutos. A peça, cuja dramaturgia é de Francisco Mallmann, é encenada pela atriz Nena Inoue.



Na sexta, 31 de agosto, o Núcleo Solar de Teatro, de Bauru, fará duas apresentações da peça “Tistou” (foto acima) , às 19h30 e às 22h, no CAT. O espetáculo é dirigido por Rafael Maia e Elio Andreotti e tem duração de 70 minutos e faixa etária a partir dos 12 anos.

Durante o sábado, 1º de setembro, o EnCena contará com mais uma peça local. “O Céu de Valentim”, atuado e dirigido por Eduardo Giacomini e Olga Nenevê, será exibido às 20h30 no CAT. A peça tem duração de 60 minutos e o espetáculo possui classificação Livre.

Quem encerra a XIV edição do EnCena será o Grupo Obragem de Teatro, com o espetáculo “Essencial”. A peça será encenada no CAT, no domingo, dia 2, às 20h30.O espetáculo, que reflete sobre a manutenção da vida humana, dura cerca de 60 minutos e tem classificação livre para todos os públicos.

Os ingressos são gratuitos, mas devem ser retirados no CAT das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.Inscrições para as oficinas no SESC. Telefone: (43) 3511-2700″

Oficinas– Na sexta, 31 de agosto, às 9h, o Sesc receberá a oficina Livre de Teatro, que dura cerca de 6 horas e é destinada a participantes acima dos 14 anos. A oficina explora a questão da mulher e das relações de poder, seguindo o tema apresentado em “Para não morrer”.

Já no sábado, 01, às 19h, e no domingo, às 13h, no Sesc, o Núcleo Solar de Teatro ministrará a oficina “O eixo (ou a base)”. A oficina proporcionará aos integrantes, primeiramente, a reflexão sobre diversos aspectos individuais e coletivos de atuação, para, na sequência, conseguir estabelecer um plano de ação eficaz e estimulante, visando sempre uma evolução consciente e saudável.

“A vibração das camadas de presença do intérprete criador” é a segunda oficina do EnCena, que acontece na manhã de domingo, 2 de setembro, às 9h, também no Sesc. A oficina valoriza a sintonia entre teoria e prática, empirismo e reflexão crítica no processo criativo e na imaginação ativa, seguindo a linha de “O Céu de Valentim”. O encontro dura 6 horas e também se destina a participantes com mais de 14 anos.