Motel Six Suíte oferece fantasias, segurança e conforto

Em Santo Antônio da Platina

Há mais de 20 anos o tradicional motel Six Suíte, em Santo Antônio da Platina, mantém o conceito, a higiene, modernidade, segurança e o conforto, além de luxo e bom gosto em cada detalhes.

As novas suítes Luxúria e 50 Tons de Cinza também fazem sucesso.

A Luxúria tem seis unidades, com cama King Size e banheira dupla, ar-condicionado, canais eróticos, Led colorido no teto,som ambiente e dois ambientes.

Já as suítes 50 Tons de Cinza foram elaboradas pensando no tema do filme que foi um sucesso de bilheteria, equipadas com algemas, cordas nas cabeceiras das camas e opção da compra do uso de acessórios eróticos usados no filme,além de ar condicionado, som ambiente e canais eróticos.



A suíte VIP também é a mais desejada pelas noivas para a noite de núpcias e para as datas comemorativas entre namorado(a)s e é equipada com cama King Size, mini pista de dança, ar condicionado, banheira dupla, canais eróticos, som ambiente, espelho nas paredes e uma decoração especial.

O local funciona 24 horas por dia, serve lanches, saladas, e pratos como filé a Parmegiana, além de bebidas de todos os tipos, tudo com total privacidade.

Telefone: (43) 3534-2148

Endereço: Rodovia BR-153 KM 50,5

Facebook:https://www.facebook.com/SixSuite/?fref=ts

São 25 suítes disponíveis com os seguintes valores:

Suíte Fantasia: R$60,00 – Pernoite R$ 120,00;

Suíte 50 Tons de Cinza: R$ 70,00(sem Hidro) – Pernoite:R$150,00

Cama Redonda (sem Hidro): R$ 80,00 – Pernoite: R$ 170,00

R$90,00(com Hidro) – Pernoite:R$ 220,00

Suíte Desejo: R$90,00 (com Hidro) – Pernoite:R$ 200,00

Suíte Luxúria: R$110,00 (Hidro Dupla) – Pernoite:R$ 250,00

Suíte Vip: R$130,00 (Hidro Dupla) – Pernoite: R$ 270,00

Todos os valores são correspondentes ao período de segunda a quinta-feira com duração de 3 horas, para sexta,sábados, domingos e feriados a duração é de duas horas o período.

A hora extra será cobrado 50% a mais do valor da suíte.

Todas as pernoites é incluso o café da manhã.