Motocicleta atropela e mata homem neste sábado na BR-153

Às 20 horas no KM 108 da BR-153

Uma motocicleta com placa de Jundiaí do Sul atropelou e matou um homem em torno das 20 horas deste sábado, dia 25, no KM 108 da rodovia BR-153, em frente ao antigo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência), em Ibaiti.

A Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho levou o corpo.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava a pé, perto do Hotel Colinas, e foi atingida pelo veículo, morrendo no local.

Mais detalhes a qualquer momento.