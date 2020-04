Motocicleta é furtada em frente ao fórum de Ribeirão do Pinhal

Polícia Militar está trabalhando na investigação

Na madrugada desta segunda-feira, dia 20, por volta das 01h, uma motocicleta Honda/Broz, com placa AZL-2735, foi furtada na rua Major joão Frutuoso de Mello Coelho, em frente ao fórum de Ribeirão do Pinhal.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as diligências já foram iniciadas, entretanto, até o momento ainda não encontraram o ladrão, tampouco o veículo.

Mesmo assim, as buscas não se encerraram.