Motocicleta furtada em Carlópolis

As câmeras registraram

No sábado, dia dois, a equipe policial militar foi acionada para se deslocar até o supermercado Milho Verde, na Rua Paul Harris, bairro Bela Vista,para verificar uma ocorrência de furto de uma motocicleta.

No estabelecimento comercial, o senhor se identificou como proprietário da motocicleta marca Kawasaki, modelo Versys, placa BCF-2220, que fora furtada. Ele trabalha no supermercado e deixou o veículo estacionado às oito horas no pátio que fica em frente à porta de acesso principal.

Por volta das 14 horas, horário de intervalo para almoço, não a encontrou no local estacionado. Ao visualizar o sistema de monitoramento por vídeo, foi registrado que, às 8h30m, um indivíduo trajado com vestes de motociclista (jaqueta de cor escura) montou e a conduziu sentido Joaquim Távora. Após o registro das informações, foi realizado patrulhamento e não foi encontrada.