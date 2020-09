Motocicleta furtada em Jaboti é localizada em Ibaiti

Indivíduo confessou ter comprado mas “não lembra de quem”

Na tarde da sexta-feira, dia 28, às 18 horas, um homem foi preso na rua Laurentino de Oliveira, localizada no bairro Gralha Azul, em Ibaiti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a prisão aconteceu após a Honda CG Fan ter sido encontrada estacionada em frente à residência em questão; ela foi furtada em Jaboti, no dia oito de julho.

O elemento afirmou ter comprado o moto, entretanto, não soube responder de quem. Ainda segundo às informações, a placa não era compatível.

Foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti.