Motor com três cilindros: a nova escolha da BMW

Nos veículos mais antigos, é comum encontrar motores com quatro cilindros. Nos dias atuais, a maioria dos motores é composto por três cilindros, sendo que esta ideologia já se tornou obrigatória para os novos automóveis. Esta troca ocorreu devido aos propulsores de três cilindros apresentarem mais benefícios do que malefícios, sobretudo para o bolso do consumidor.

A maioria dos condutores é leigo no assunto relacionado a mecânica e por isto, não possuem muita afinidade com este assunto e os itens que compõe o motor do veículo. A retirada de um cilindro no motor de um veículo representa (juntamente com uma série de outros fatores) o aumento da potência e de torque, redução no consumo de combustível, entre outros.

Além disso, eles estão sendo amplamente utilizado pelas fabricantes de carros compactos pois, além de utilizarem somente três cilindros, impacta na diminuição de outras inúmeras peças, como os pistões, anéis e afins; são mais curtos, diminuindo os custos no processo de fundição de bloco e cabeçote e têm um processo produtivo menos complexo, sobretudo para posiciona-los no compartimento do motor do carro.

Aqui vamos explicar sobre as vantagens de possuir um motor com três cilindros.

Mais leve: devido a retirada de diversos itens, este modelo novo de motor pode ser considerado mais compacto, e consequentemente mais leve, ao utilizar uma quantidade menor de materiais, caso seja comparado com quatro cilindros equivalente. Em média, uma unidade de três cilindros consegue ser 30 quilos mais leve. Isso afeta diretamente o peso final do carro, além de beneficiar alguns outros pontos, como é o caso da manutenção em oficinas e alívio do esforço da suspensão dianteira.

Mais eficiência: outra grande vantagem de um propulsor de três cilindros é a eficiência maior, tanto no consumo de combustível como nas emissões de poluentes. Isso é possível devido às mudanças no formato da câmara de combustão e da cabeça dos pistões, resultando em menores perdas pelo sistema de escape.

Fora isso, eles costumam usar o comando de válvulas variável, uma tecnologia que melhora a maneira em que os gases entram e saem da câmara de combustão.

Menos atrito: como citado no tópico anterior, os propulsores de três cilindros conseguem trabalhar com menos atrito – num propulsor convencional, 20% da potência gerada é utilizada para combater o atrito. Ou seja, há um maior aproveitamento da potência do propulsor, resultando em respostas mais vigorosas.

Maior desempenho: um desempenho maior e melhor pode ser notado ainda por alguns outros itens, como a já citada injeção de combustível acoplada ao sistema de admissão de ar e o comando variável de válvulas.

Desde o ano de 2015, a BMW aderiu aos três cilindros no motor, devido as diversas vantagens que foram citadas acima. O modelo da BMW 1.5 híbrido 3 cilindros foi considerado como motor do ano, em 2015. Esta e outras peças relacionadas ao motor e aos sistemas que garantem o conforto e a segurança do motorista e passageiros, dentro do veículo, podem ser facilmente encontrados, através da loja online www.topautopecas.pt que entrega no período correto, com garantia e qualidade dos produtos vendidos.

Texto: Thiago Gama