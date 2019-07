Motorista evita colisão mas tomba carreta em Quatiguá

Na madrugada de sábado

O motorista de uma carreta (placas de Ponta Grossa) carregada de calcário teve que desviar de um caminhão que trafegava em sentido contrário e atravessou a pista. O carreteiro acabou tombando no início da madrugada deste sábado, dia 27,numa reta próxima da entrada de Quatiguá, na PR-092 (fotos).

O condutor disse que o “colega” fugiu.

Conversou com o npdiario, estava com dores, mas sem fraturas e pediu para não ser identificado. Sofreu escoriações sem maiores gravidades.

Relatou que a Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.

A carga saiu de Castro (PR) com destino a Perolândia, interior de Goiás.

Calcário é uma rocha sedimentar que contém minerais com quantidades acima de 30% de carbonato de cálcio. Quando o mineral predominante é a dolomita a rocha calcária é denominada calcário dolomítico. O calcário para fins agrícolas é utilizado para corrigir a acidez do solo. Ao mesmo tempo em que faz essa correção, também fornece cálcio e magnésio indispensáveis para a nutrição das plantas.