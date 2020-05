Mototáxis comemoram crescimento do movimento na região

Aumentou entrega de produtos alimentícios em residências

No Norte Pioneiro, desde o início das medidas de isolamento social, necessárias para a contenção da propagação do COVID-19, a demanda por serviços de delivery tem crescido expressivamente por todo Brasil. Proporcionando a entrega de alimentos, compras de supermercado e remédios, os moto-boys têm sido fundamentais para o funcionamento de empresas e para o dia-a-dia de pessoas que estão passando por quarentenas obrigatórias ou voluntárias.

Em Santo Antônio da Platina, a maioria dos profissionais está satisfeita, pelo menos neste momento (fotos). André Luis, gerente do Mototáxi Central, porém, acha que ainda é pouco, “o crescimento no número de atendimento é de apenas cinco por cento”, comentou.

Tal mudança acende um alerta para um cuidado ainda maior da categoria com os itens de segurança que visam garantir uma rotina de trabalho com menos risco a saúde dos entregadores que trabalham intensamente nas ruas.

Conforme dados revelados pelo DPVAT, seguro que protege motoristas, passageiros e pedestres em todo o Brasil, ao longo dos últimos dez anos ao menos 2,5 milhões de brasileiros se tornaram permanentemente inválidos para o trabalho e outros 200 mil morreram em consequência de acidentes de motocicleta.

Outro dado revela que nesse mesmo período o total de acidentados com motos e ciclomotores cresceu 72%. Ainda, segundo a pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, a cada dez atendimentos por acidente de transporte realizados em hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS), oito são de motociclistas. Com a crescente demanda gerada pelo coronavírus, a preocupação com esses números se torna ainda mais importante.

Só que, para eles é importante trabalhar. No Mototáxi Pontual, na rua 24 de Maio, Edson Bacinello e Fernando Domingos Ribeiro estão otimistas. É que, antes da flexibilização no comércio, o movimento caiu a quase zero e agora melhorou substancialmente.

Ricardo de Souza Malech, que presta o serviço de forma autônoma, se preocupa com alguns colegas que seriam inconsequentes, “tem gente que sai com moto nem documentação e com problemas mecânicos, às vezes nem tem habilitação, os passageiros devem procurar quem é honesto e sério”, aconselha.