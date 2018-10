MP cumpre mandados e prende bando em Cornélio Procópio

Após identificação de “Tribunal do Crime”

A 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio cumpriu nesta quarta-feira, diz dez, sete mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva em investigação que apura a ocorrência de uma espécie de “tribunal do crime” no município.

Os mandados foram cumpridos em conjunto com as Polícias Militar e Civil.

De acordo com a apuração do Ministério Público do Paraná, ao tomar conhecimento que havia sido delatado como dono de um ponto de venda de drogas e das drogas apreendidas, um preso ordenou a outros integrantes de seu grupo criminoso, que ainda estavam em liberdade, a punição do delator com cinco minutos de agressões.

A fim de comprovar o cumprimento da ordem ao mandante, o grupo filmou a sessão de tortura, sendo o vídeo apreendido pela Polícia Militar. A partir da análise das imagens e identificação dos responsáveis, foi requerido e autorizado o cumprimento dos mandatos, sendo presos preventivamente todos os envolvidos.