Todos já estão seguindo os conselhos do promotor

O promotor de Justiça Rafael Pereira, de Carlópolis, assinou Recomendação Administrativa aos responsáveis pelos condomínios do município.

Ele pediu para que adotem as seguintes providências:

1. Advirta a todos os condôminos/associados em relação às medidas sanitárias atuais, especialmente quanto à proibição da realização de reuniões com aglomeração de pessoas, incluindo eventos, comemorações, assembleias, confraternizações, encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso público, localizados em bens públicos ou privado, SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR OMISSÃO, da pessoa física e jurídica;

2. No caso do descumprimento por algum associado das regras impostas, que realize de forma imediata a comunicação à Vigilância Sanitária Municipal bem como à Polícia Militar para que sejam adotas as medidas cabíveis;

3. A adoção de demais medidas que viabilizem o cumprimento pelos moradores das restrições de isolamento impostas;

4. Requisita-se, no prazo de 10 (dez) dias, informe por escrito quanto ao acatamento dos termos desta Recomendação, com comprovação documental das medidas tomadas quanto ao recomendado, bem como que a ciência da irregularidade e o não cumprimento da recomendação implicará a presunção de intenção deliberada (dolo).

Foram comunicados

-ARILDO PANICHI, responsável pelo Condomínio Garden Club Residence I e II,

– LUIZ CLÁUDIO TOLDO, responsável pelo Residencial Ilha Bela (fotos);

– CÉZAR AUGUSTO BERTOLETI, do Residencial Lago Azul II;

– ORLANDO GONÇALVES DE MELO, Residencial Lago Azul I;

– JOSÉ LOPES CORREA, do Residencial Enseada do Tucunaré;

– BRUNO R. B. OLIVEIRA, do Residencial Porto Belo;

– LÁZARO ALVES, do Condomínio Água Viva e

– WALTER CIPOLLINI, do Residencial Água Branca.

A íntegra do documento pode ser conferida logo abaixo:

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 005-2021 – LOTEAMENTOS (4)