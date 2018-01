Mulher cai em golpe e perde dinheiro em Santo Antônio da Platina

Vítima achou que ganharia R$ 400 para levar um pacote para suposta empresa

Por volta das 14 horas desta segunda-feira, dia 15, a Polícia Militar patrulhava pelo centro de Santo Antônio da Platina (rua 13 de Maio) quando foi abordada por uma senhora, a qual relatou ter sido vítima de um golpe.

Ela saiu da unidade da Caixa Econômica Federal e, em deslocamento para sua residência. dois indivíduos lhe abordaram, com um pacote e em seu interior um grande maço de “dinheiro”.

Os elementos lhes informaram que o valor seria de uma empresa e que teriam que levar até um local e se a mulher aceitasse receberia um pagamento de R$ 400,00, porém em troca deveria deixar sua bolsa.

Minutos depois de cair no golpe, se deu conta do estelionato e pediu ajuda aos PMs, que procuraram em vão no entorno.

Ambos são de cor negra, vestidos de camiseta azul e calça jeans.

Na bolsa havia uma quantia de R$ 1.030,00 sacados da CEF,um smartphone, documentos pessoais etc.