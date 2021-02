Intervenção do Ministério Público garante excepcionalidade

A partir de intervenção do Ministério Público, a Justiça de Carlópolis determinou que uma mulher com deficiência, possível vítima de abuso sexual, tenha o direito de depor na modalidade especial, ou seja, com acompanhamento de profissional treinado para essa forma de escuta – sistema em geral utilizado para casos relacionados a crianças e adolescentes.

A interpretação sistemática (…) ergue um microssistema de proteção às pessoas em dupla vulnerabilidade social, como no presente caso, em que há indícios de violência sexual pela condição da vítima”

Por meio da Promotoria de Justiça da comarca, o MP ingressou com ação cautelar de modo a proteger e assegurar esse direito à vítima, além de evitar sua revitimização com a adoção dos procedimentos convencionais de testemunho.