Mulher é pré-candidata a prefeita de Tomazina

Foi chefe do Núcleo de Educação de Wenceslau Braz

Neli Couto Ribeiro(fotos) é pré-candidata a prefeita de Tomazina e na vice, a tendência é que seja Vanderlei Mendes, ex-diretor do Hospital São Vicente de Paulo.

Vanderlei, chamado pelos amigos de “Gordo”, admitiu a possibilidade, mas indicou que há outros nomes sendo analisados pelo grupo.

A moça, que está separada do ex-marido e ex-prefeito tomazinense Guilherme Saliba, foi chefe do Núcleo de Educação de Wenceslau Braz, é muito simpática e seria uma novidade na política do Norte Pioneiro.

Guilherme hoje é assessor parlamentar, vive com a atual esposa, Bruna, em Siqueira Campos, e mantém relações cordiais com a ex-mulher. Há informes que seria o coordenador da pré-campanha eleitoral.

O advogado Laércio dos Santos também aderiu a pré-campanha.

Neli ainda não respondeu o contato da reportagem para comentar o assunto.