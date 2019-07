Mulher faz B.O. porque marido exige sexo todo dia

Em Joaquim Távora

Um caso inusitado aconteceu em Joaquim Távora. Após 11 anos de união e uma filha de cinco anos, a esposa acusa o marido de exigir sexo diariamente sem o consentimento dela e, por isso, fez um B.O. (Boletim de Ocorrência) na delegacia de Polícia Civil (foto).

Ela procurou a polícia no último dia dois, porém, somente nesta quarta-feira, dez, o npdiario conseguiu a confirmação e os detalhes do fato.

Ele queria sexo e a mulher negou alegando estar com infecção urinária, o que provocou a ira do esposo, que a agrediu, xingou e ainda acusou de ter um “caso” com outro parceiro.

A situação conjugal já vinha se arrastando com reações semelhantes e piorou quando o marido começou a ingerir bebida alcoólica de forma exagerada, aumentando a agressividade e ameaças.

O delegado, Juliano Fonseca, obviamente, não quis comentar, assim como pessoas próximas do casal. Aparentemente, se “acertaram” porque não houve mais queixas da mulher nesta semana.