Mulher mata ex-marido a facadas hoje em Santo Antônio da Platina

De madrugada num bar do bairro Colina Verde

Luciano Xavier Camilo, de 42 anos, foi morto em torno de 1h30m da madrugada deste sábado, dia 24, num bar no bairro Colina Verde, em Santo Antônio da Platina.

A própria ex-mulher, dona do estabelecimento, Joselina Aparecida Paulino (foto), 37, com quem tinha quatro filhos, foi autora dos dois golpes no pescoço.

Ele perdeu a vida no local.

A Polícia Militar agiu rapidamente e prendeu a assassina, que estava agitada e muito nervosa.Ainda não ficou claro a motivação do crime.

Havia muito sangue na via e próximo ao corpo da vítima, e se estendia pela rua Tenente Joaquim G. França, até uma residência, na rua Basílio Frufrek, cerca de 100 metros do local, onde foi encontrado o corpo.

Também na residência, onde também funciona o bar, havia muito sangue no chão.

A criminosa confessou ter atacado a vítima, que caiu e depois ainda andou alguns metros.

Ela também entregou a faca foi e encaminhada à delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

O corpo de bombeiros e o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) atenderam a ocorrência.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho levou o corpo, que será entregue para a família e será enterrado neste sábado à tarde.