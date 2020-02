Mulher se machuca em turismo no Pico Agudo de Japira

Autoridades pedem cuidado no local

Na tarde desta segunda-feira, dia 24, uma mulher se acidentou enquanto visitava o Pico Agudo localizado na cidade de Japira. De acordo com as informações, a ocorrência foi recebida por volta das 16h pela ambulância básica do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo a solicitante do atendimento, a vítima caiu no local e acabou machucando o pé, tendo dificuldade para locomover-se sem ajuda das autoridades chamadas. Portanto, ao chegarem, encontraram-a com os familiares, deitada no chão e com muita dor. Em seguida, a mulher foi levada para o hospital para que pudesse ser atendida pela equipe médica.

Devido este acidente, orientam que todos os moradores da região e turistas tomem cuidado visitar o Pico Agudo, uma vez que ele é um local de difícil acesso, o que faz os pedidos de ajuda/socorro serem demorados.