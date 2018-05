Mulheres dão exemplo de fé no ‘Morro do Bim’

Elas zelam por área ao redor do Cruzeiro e da Imagem do Cristo

O Morro do Bim é, certamente, um dos locais públicos mais visitados em Santo Antônio da Platina, por oferecer uma visão ampla da Cidade, do perímetro rural e, conforme o olhar vai vagando visualiza alguns municípios próximos revelados pelas luzes da cidade que são observadas quando o sol se oculta.

É um ponto turístico e também religioso, onde estão o Cruzeiro e a imagem do Cristo , ambos atraindo a atenção de cristãos que procuram subir, principalmente a pé, meditando, fazendo orações e, em se tratando do catolicismo, acontece a celebração de Missa no dia da Páscoa e procissão penitencial na Sexta-Feira Santa, entre outras programações.

No morro ainda há antenas retransmissoras de TV instaladas. Quadros de Via-Sacra foram fixados no trajeto de acesso ao alto do Bim, porém, as capelinhas onde estavam foram danificadas por vândalos.

O local hoje, tem se mostrado bem cuidado, aliás, é agradável subir e visualizar o quanto foi dedicado de tempo para que árvores, gramas e flores fossem plantadas. Há uma junção de apoio do poder público municipal e o empenho e dedicação de voluntárias que não medem esforços para realizar um trabalho digno de respeito e valorização.

Lázara Ribeiro Petrechi, Vanilda do Carmo de Oliveira, Neide de Fátima Moreira, conhecida como Neidinha, Valdete Biondo Detone, formam um quarteto de abnegadas mulheres que são exemplo de fé, pois, tudo o que fizeram ao longo dos anos teve um objetivo único, tornar o alto do Morro do Bim, ao redor da imagem do Cristo e do Cruzeiro, mais agradáveis, límpidos, atraentes e envolvidos de símbolos cristãos.

Uma capela foi construída há cerca de um ano e meio através da equipe do escritório de engenharia do profissional Dal Bianco, através de iniciativa do poder público. De muito bom gosto, o local traz uma paz agradável para quem ali faz a opção de passar alguns minutos ou horas. Há cadeiras, altar, e uma mesinha com papéis para que os fiéis anotem os pedidos de orações e graças que são colocados num recipiente. Há também um sacrário, porém, não guardam hóstias consagradas, sendo utilizadas apenas quando há Celebração de Missa.

Dona Lázara, como é mais conhecida a nossa personagem principal, há mais de 20 anos tem se dedicado a cuidar daquela área. “Vinha aqui na época com algumas pessoas muito queridas e, principalmente, com a Rosângela Brandani, e procurávamos nos dedicar em zelar do local, tudo isso porque sentíamos que era da vontade Dele”, disse ela se referindo ao Criador. “Eu tive uma visão que esse local seria de graças e por isso nos dedicamos. Tiramos muito capim, fizemos limpezas, plantamos árvores e tudo valeu e continua valendo a pena”.

Ela falou sobre a iniciativa com o Bispo da época, Dom Fernando que visitou o local. Também expôs o assunto com o ex-Pároco frei Jaime Manfrin, Monsenhor José Maria e, ultimamente, as quatro amigas estiveram na sede da Diocese onde se reuniram com o Bispo atual Dom Antônio Braz Benevente. O Pároco Padre Rosinei também tem incentivado as iniciativas junto à Capelinha do Morro.

De 2002 até hoje Dona Lázara, que tem 75 anos de idade, mais Vanilza, Valdete e Neidinha intensificaram os trabalhos e capinaram uma extensa área, plantaram muitas árvores – hoje já dando sombras – e gramas, fizeram lindos canteiros de rosas e fixaram pneus velhos no chão, preenchidos nas laterais com terra e, ao centro, roseiras foram plantadas, assim como foram colocados diversos banquinhos de madeira. Também se percebe plaquinhas orientando as pessoas a cuidarem da área, não pegar flores, enfim, existe a preocupação com a conscientização de valorização e respeito por aquele local no Morro do Bim.

De oito de abril a oito de maio elas se concentraram no Morro do Bim entre 14h30 e 18h para oração e trabalho braçal. “Abraçamos essa causa”, disse Neide Moreira.

A partir dos próximos finais de semana – sábados e domingos – elas já definiram a programação. Neide esclareceu a programação. Aos sábados das 10h até 18h a Capela fica aberta. E, aos domingos, das 9h às 18h. Nos sábados e domingos haverá a Novena da Divina Misericórdia às 15h. Nas manhãs de domingo será recitado o Santo Terço. Nas quartas-feiras, não havendo imprevisto em alguma data, elas realizarão às 15h, a celebração da Via-Sacra.

Esse tempo no Morro do Bim as levou a se unirem ainda mais e lutar para que poder público e voluntários analisem a possibilidade de colocarem banheiros para homens e mulheres e que haja instalação para que se possa tomar água.

Uma novidade anunciada por Dona Lázara Petrechi – que é devota da Santíssima Trindade – é o desejo e empenho ela disse que não faltará para que seja feita a instalação futura de uma concha acústica ao lado do Cruzeiro. “Esta concha seria para que todas as religiões, sem exceção, possam usar o local – denominado de Santuário de Graças – já que todos somos filhos de Deus”. Ela não detalhou, mas deixou bem claro que graças já foram revelados na Capela e, num futuro não distante, muitas outras graças hão de ocorrer pela intercessão de Nossa Senhora. O tempo dirá.

Texto e fotos: Jornalista Fábio Galhardi/Especial para o npdiario