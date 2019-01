Mulheres se arriscam e tiram selfies em ponte de Carlópolis

Não se importaram com o perigo

Uma cena inusitada neste começo de semana chamou a atenção de quem passava pela ponte prefeito Benedito Garcia Ribeirão, localizada na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná, sobre o rio Xavantes no qual liga os municípios de Carlópolis (PR) e Fartura(SP).

Num ato inconsequente, uma condutora que dirigia um Fiat Uno estacionou em cima da ponte Prefeito Benedito Garcia Ribeirão, para tirar fotos.

A condutora do veículo além de outras duas passageiras, resolveram dar uma “paradinha” na ponte num dos horários de maior fluxo de carros por volta das dez horas.

Caminhões pesados chegaram a parar para evitar uma colisão frontal com carros que vinham no sentido contrário, outros tiveram que parar para não colidir da traseira do Uno em cima da estrutura.As três tiraram selfies de uma lateral a outra da ponte (Colaboração: Pérola do Norte).