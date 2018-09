Multidão prestigia os 75 anos de Andirá

Com show espetacular, dança e Feira da Lua

Através da secretaria municipal de Cultura e Comunicação (e com apoio de todas os demais setores) aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 13, um show em comemoração ao aniversário de 75 anos de emancipação política do município. O evento aconteceu em frente à Casa da Memória (um dos principais patrimônios históricos da cidade), reuniu milhares de pessoas que se divertiram e aproveitaram a atração artística, comandada pela Banda Oz (foto).

Houve também, participação especial dos dançarinos X- Factor (grupo cultural de dança apoiado pela Secretaria de Cultura), que abrilhantou o evento.

Outra importante atração foi a participação da Feira da Lua, que esteve presente com a Praça de Alimentação. Dessa vez estiveram instalados num espaço da praça lateral da Casa da Memória, que passou por reestruturação para poder deixar o local mais acessível, melhor iluminado e mais propício para eventos culturais.

Os feirantes trouxeram uma diversidade de opções gastronômicas e aprovaram o local.

Foram três horas de apresentações, que destacaram-se pela diversidade de estilos apresentados, contemplando vários públicos que prestigiaram do Sertanejo universitário ao sertanejo raiz ; do estilo romântico ao pop nacional; do Funk às músicas internacionais. A Prefeitura instalou banheiros químicos no local e manteve equipe de organização constante para dar suporte à festa, buscando a garantia de momentos especiais às famílias, jovens, e todos que estiveram presentes. Durante o dia, a equipe da Secretaria de Viação e Serviços Públicos cuidou, com muito carinho, do local, pintando e realizando vários serviços de melhorias de infraestrutura.

A equipe elétrica da Prefeitura, coordenada pela Secretaria de Obras, também esteve presente dando todo o suporte. Assim como a Secretaria de Administração, fundamental no suporte burocrático e organizacional. A Polícia Militar, sob o comando do Tenente Bittencourt, deu todo o suporte para a iniciativa, que transcorreu com ampla segurança, garantindo a beleza e a tranqüilidade no local. Com esta bonita festa, que mobilizou milhares de pessoas, Andirá comemorou os 75 anos de emancipação política.