Municípios atendidos por Lupion recebem carros para Agência do Trabalhador

Entre eles Carlópolis, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina

O deputado estadual Pedro Lupion (Democratas) participou nesta segunda-feira (5), da entrega de veículos para as Agências do Trabalhador e Escritórios Regionais.

O evento foi promovido pelo governo estadual com iniciativa da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. Os 100 veículos entregues são do modelo Gol, da marca Volkswagem, e somam investimentos de aproximadamente R$ 3,3 milhões. Ao todo, 81 foram destinados às Agências do Trabalhador de todo o Estado e 19 para uso dos Escritórios Regionais da secretaria.

Onze municípios atendidos pelo deputado foram contemplados: Arapongas, Carambeí, Carlópolis, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Jaguariaíva, Juranda, Pitanga, Santo Antônio da Platina, e Tibagi e Piraí do Sul.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, presente ao evento, destacou a conquista. “O município vai reforçar e aperfeiçoar o trabalho exercido pela agência municipal.”

O prefeito lembrou que, de acordo com último levantamento realizado, Arapongas foi o município que mais gerou vagas de emprego da região, destaque para o setor moveleiro. “Foram divulgados recentemente dados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, onde mostra que o município criou 129 novas vagas, sendo 51 na área moveleira”, comemora o chefe do executivo municipal.

De acordo com o deputado, os novos veículos vão contribuir e auxiliar no atendimento dos postos de trabalho. “Os números apontam que, somente em 2017, milhares de pessoas conseguiram um novo emprego via atendimento de uma Agência do Paraná”, lembra.

Segundo o secretário estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior, foram considerados critérios técnicos e ainda a produtividade das Agências. “As 15 agências que tiveram a melhor produtividade nos últimos anos foram contempladas como forma de incentivar a ampliação da intermediação de mão de obra”, afirmou.

Richa afirmou que os novos veículos fazem parte do planejamento do Governo do Estado de reestruturar e ampliar os serviços públicos oferecidos para a população e para proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores. “Investimos fortemente nos 399 municípios, modernizamos a estrutura do governo e todas as áreas foram contempladas com equipamentos, como computadores, veículos e Business Intelligence para garantir agilidade e eficiência no desenvolvimento das políticas públicas implantadas”, disse.

Na mesma solenidade foram entregues também quatro caminhões e equipamentos de ajuda humanitária para a Coordenação Estadual de Defesa Civil. O investimento total é de R$ 7,3 milhões.

Foto – Prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, e a chefe da Agência do Trabalhador do município, Kelly Braz