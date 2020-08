Músicos católicos platinenses gravam vídeo-clipe com produtora famosa

Com música composta por Paulo César que também canta

Paulo César , de 33 anos, é compositor e cantor de músicas religiosas, em especial católicas. Tiago Possi, 34, é guitarrista e o colega seu cunhado, já que se casou com Ana Paula. Todos residem em Santo Antônio da Platina.

A dupla, junto com músicos profissionais icônicos do segmento, gravaram um vídeo-clipe (com canção Nas Mãos do Pai) em Cianorte com a produtora Nodinha, conhecida nacionalmente por fazer trabalhos para famosos, como o cantor Tiago Brado.

Tiago e Paulo César, que visitaram o npdiario, se apresentam em bandas há 20 anos, notadamente durante celebrações de missas na Paróquia São Judas, uma das quatro de Santo Antônio da Platina. E pretendem ampliar essas participações assim que a pandemia terminar.

O telefone de contato é (43) 99933-8127.