Mutirão em Santo Antônio, Ibaiti e Conselheiro Mairinck

Para prevenir desligamentos

Eletricistas da Copel trabalham neste sábado (17) na retirada objetos que podem causar desligamentos na rede elétrica, principalmente durante o período chuvoso. Essa será a primeira vez em que a ação preventiva é realizada em formato de mutirão simultâneo, em todas as regiões do estado.

A operação “Rede Limpa” prevê a participação de mais de mil profissionais da companhia de energia, em 60 municípios paranaenses, entre os quais Santo Antônio, Conselheiro Mairinck e Ibaiti.

O contato de objetos estranhos com a rede elétrica, como pipas, tênis e pedaços de arame causaram, em 2018, 1.504 interrupções no fornecimento de energia na área de concessão da empresa. O período de chuvas no início da primavera preocupa, pois a umidade facilita a condução de energia em materiais que não possuem esta característica quando estão secos.

O superintendente de Serviços Operacionais da Copel, Francis Alencar Prado, explica que o mutirão deste sábado visa minimizar o risco de falta de energia: “Uma pipa que enroscou na rede pode não trazer prejuízo imediato, mas ao molhar com a chuva pode gerar um curto-circuito e desligamento da rede”, detalha.

Já na área rural, o foco será evitar o contato da vegetação na fiação elétrica, que é a principal causa de falta de energia. “Para atuar nessa frente, teremos várias equipes trabalhando na poda e roçada”, informa o superintendente de Manutenção da Copel, Diego Augusto Correa.

Os trabalhos do mutirão não terão impacto para os consumidores, pois serão realizados com a rede ligada. Além da retirada dos objetos, as equipes farão ainda inspeção das redes, pequenos reparos, poda de galhos de árvores próximos dos fios e manutenção preventiva de subestações.

A Copel opera mais de 199 mil quilômetros de redes de distribuição, para atender 4,6 milhões de ligações de energia, em todo o Paraná. “Para manter este sistema energizado é preciso fazer manutenções preventivas constantes, deixando a rede de energia em perfeitas condições”, afirma Francis.

O contato com a empresa pode ser feito pelos canais tradicionais ou pelo aplicativo gratuito para smartphones, disponível das lojas virtuais para sistema Android e iOS.