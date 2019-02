Na Visãonet estudante paga meia na contratação do plano

Promoção de volta às aulas ,

De repente você percebe que as férias já acabaram, tem que correr pra comprar o material novinho em folha, uniformes, livros, e claro contratar uma boa internet, mas a grana do mês já está curta?

Não se preocupe, a Visãonet pensou na sua necessidade e planejou uma promoção incrível para que você ou seus filhos possam voltar às aulas sem preocupação e com o melhor da internet via fibra garantido para sua residência.

Precisa de uma internet que acompanha sua correria do dia a dia?

A rede de fibra óptica da Visãonet possibilita a você ter a velocidade contratada com um tráfego de dados ilimitado tudo isso através de uma tecnologia diferenciada devido aos equipamentos utilizados na instalação.

Visite o blog Universo Visãonet e saiba como pagar meia na contratação do seu plano: http://bit.ly/2HI2ana. Entre em contato com sua unidade de atendimento para verificar a disponibilidade da nossa fibra no seu endereço: http://bit.ly/2MO09Hn.