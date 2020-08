Não existe data para volta às aulas presenciais no Paraná

Debate vem sendo feito a partir dos protocolos de segurança e viabilidade

A Secretaria de Estado da Saúde informa que integra o comitê que discute o retorno presencial das aulas, que é composto com outros representantes do Governo.

O debate vem sendo feito a partir de avaliação dos protocolos de segurança e viabilidade. Não há, no momento, nenhuma previsão de data para esta retomada. A Sesa, até o momento, não marcou qualquer dia para que as atividades presenciais sejam novamente efetivadas no Paraná.

O tempo para tal cenário é da evolução epidemiológica, ou seja, assim que houver condições de segurança para alunos, professores, funcionários e colaboradores.