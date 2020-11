Não há cidade justa sem geração de emprego e renda, diz professor Aguinaldo

É candidato a vereador combativo e atuante em Santo Antônio da Platina

“Não há cidade justa sem geração de emprego e renda. Precisamos inserir Santo Antônio da Platina na rota dos grandes investimentos”. A frase é do candidato a vereador Professor Aguinaldo (PSC), que visitou o npdiario para comentar sua vida pública.

“Somos o polo comercial do Norte Pioneiro, apesar de crescer, tenho propostas de desenvolvimento social e econômico para alavancar nosso município”, afirma, adicionando:.

“A função do vereador é legislar, fiscalizar, mas ele pode ir além. Fazer indicações ao prefeito, propor soluções para o município, as críticas são válidas quando vêm com soluções, pois críticas sem apresentar soluções são vazias, é o que eu vou fazer caso receba a confiança dos platinenses. O voto deve ser consciente, está em jogo o futuro da nossa cidade, dos nossos filhos e netos. Não quero que passem pelas mesmas dificuldades que passei quando sonhei em estudar uma faculdade. Fazer um curso superior é um sonho de muitos adolescentes, não vou me conformar enquanto a UENP não instalar uma faculdade em Santo Antônio da Platina, vou lutar até quando Deus me der forças, pois é justo proporcionar aos jovens platinenses essa oportunidade.

Questiono, porque entre as quatro maiores cidades da mesorregião do Norte Pioneiro (Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Bandeirantes, Cornélio Procópio) só a nossa cidade não tem uma faculdade pública? Deixo a resposta para os políticos de famílias tradicionais que sempre comandaram nossa cidade.

A transformação do Hospital Regional (HR) em Hospital Universitário (HU) com a criação do curso de medicina, é outra proposta que venho lutando, uma injustiça que tentaram fazer com o nosso município, que tem estrutura, mas com uma “manobra” de deputados e o governo anterior tentaram de todas as formas implantar em uma cidade próxima a Londrina. Estão tirando dos mais necessitados, consultas, exames, cirurgias gratuitamente feitas pelo hospital universitário, são filas a espera de tratamento de saúde, esses são alguns dos vários benefícios que o curso trará para a população. Se o verdadeiro papel da UENP é proporcionar o desenvolvimento social e econômico para a nossa região, questiono.

Qual região precisa ser mais desenvolvida, próximo à Londrina ou a região do norte velho que há décadas sofre a falta de grandes investimentos? Sem falar das tragédias nas estradas que vem acontecendo com o turismo de pacientes que todos arriscam suas vidas em busca de saúde pública em centros maiores. Quando isso vai acabar?

O desemprego que é a maior punição para uma pessoa honesta e trabalhadora, algo de urgente precisa ser feito no nosso município, amo ministrar minhas aulas, mas ela acaba quando vejo um aluno triste, sem perspectivas, ou até mesmo sofrendo ao ver seus pais desempregados, sofro com eles, porque já passei por isso, é nosso dever mudar essa realidade, por isso vou apresentar uma proposta de criação de um distrito industrial, há modelos de cidade industrial que vêm sendo implantadas com excelentes resultados em outros municípios.

Temos que proporcionar primeiramente a oportunidade para o empresário local de ampliar seus investimentos, para novos empreendedores, e atrair investidores para nosso município oferendo uma infraestrutura decente, com um programa de incentivos fiscais e capacitação de mão-de-obra, só assim mudaremos efetivamente a nossa realidade.

Temos muitas outras potencialidades no nosso município, como por exemplo, vou solicitar um estudo da viabilidade de implantação de um Porto Seco que desenvolverá nosso município na geração de emprego e renda. Semana passada assisti uma reportagem no Jornal Nacional, que o país vai investir 250 bilhões até 2022 em malhas ferroviárias. Será que uma pequena parcela desse valor não pode ser investida na nossa malha ferroviária que liga o Norte Pioneiro ao porto do Paranaguá? Vou cobrar dos deputados federais que tem o mando político na nossa cidade que fazem parte da base do governo federal esses investimentos, chega de migalhas”.

Aguinaldo é amigo do governador Carlos Massa Ratinho Junior há muitos anos, assim como do deputado federal licenciado Sandro Alex, atual secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná.