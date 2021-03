Não tem ensino médio o fundamental? Termine com a Docens Educação, de Santo Antônio da Platina. A Docens Educação, escola técnica e profissionalizante está abrindo a segunda turma para terminar seus estudos com apenas duas horas e meia por semana.

A primeira turma fechou suas vagas esta semana e já está para iniciar as aulas. Com diploma reconhecido pelos Núcleos de Educação de todo o país, a proposta de terminar em até 5 meses seu ensino fundamental e médio ( depende do empenho do aluno em realizar as atividades e ter aproveitamento), a escola dá suporte com aula uma vez na semana para ajudar os alunos a concluírem de uma vez por todas o tão desejado diploma.