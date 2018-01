Nasce primeiro bebê de 2018 no Norte Pioneiro

Lorena Souza é da zona rural platinense

Lorena. Este é o nome, ainda não registrado, mas já confirmado, para a primeira criança que nasceu em 2018 na região.A família reside no sítio São Nelson, no bairro rural Ribeirão Bonito (Santo Antônio da Platina), e o bebê, de parto normal, veio ao mundo exatamente 1h05m da madrugada desta segunda-feira, dia primeiro,no Hospital Regional do Norte Pioneiro.

A menina tem 49 centímetros e 3,34o kg.

O médico foi Lucas Dalaqua Ginecologista e Obstetria), de Cambará.

“Chegamos quando estavam soltando rojões quase meia-noite”, disse, alegre, a mãe Érica,29 anos, casada com o lavrador (planta e colhe palha de vassoura) Josué Rodrigues de Souza, 34.

O casal tem mais dois filhos, Jeovana, nove, e Enzo, um ano e meio.

Participaram do procedimento e de cuidados posteriores as enfermeiras Luciana e Dilcimara e as técnicas de enfermagem Eliane, Célia e Andréia.

Nascem em média 152 bebês no HR todos os meses, de acordo com Fátima Izak, diretora-geral da unidade.