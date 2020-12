O Natal de Luz 2020 será transmitido pela internet por conta da pandemia do novo coronavírus. As apresentações sempre às 19 horas antes das missas por meio de telões na igreja Matriz (foto) serão nos dias 12, 13, 19, 20 e 24 (véspera de Natal) deste mês pelo Youtube e Facebook da Paróquia Santo Antônio de Pádua, no centro da cidade.

As coordenadoras do evento Neuzeli França Ribeiro César e Marly Prado Papi Crespo informaram na tarde desta quarta-feira, dia dois, que tema escolhido é “Reviver” e a exibição de um vídeo diferente a cada noite, mas sempre com cinco músicas e 20 minutos.

Apresentação em dezembro de 2016/Foto: Arquivo Npdiario

Participam 40 pessoas entre crianças de sete anos até adolescentes de 19 do Grupo de Canto Sementinha e da Escola Espaço Arte Música. “As músicas escolhidas, coreografias, cenografias, figurino, tudo foi preparado com muito carinho”, disse Marly.

Dão suporte para a iniciativa: Sicredi, Construcasa Bordignon, Prefeitura, Extinpel, Samp Fiat e Schmidt Motos Honda.