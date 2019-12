Natal Encantado de Ibaiti começa no sábado (vídeo)

Evento festivo organizado pela prefeitura

Neste sábado, dia 14, acontecerá a abertura oficial do Natal Encantado de Ibaiti. O evento é organizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social, CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense).

Uma grande carreata com o Papai Noel sairá de frente ao DER(Departamento de Estradas de Rodagem) na Avenida Alice Pereira Goulart às 8h30m, passará pela Rua Vereador Humberto Moacir Schenna, Rua Paraná chegando ao Estádio Municipal Jorge Banuth.

Às nove horas da manhã o Papai Noel ao lado do prefeito Dr. Antonely Carvalho distribuirá brinquedos para a crianças. Também haverá praça de alimentação com distribuição de pipoca, algodão doce, cachorro quente, balas, sorvetes e refringentes e muita recreação para as crianças.

As ruas da cidade já estão enfeitadas e este ano são três Casas do Papai Noel (na entrada principal do prédio da Prefeitura, na Rua Paraná, em frente ao Banco do Brasil, e na Praça Florêncio Martins de Melo) todas habitadas pelo Papai Noel. Os pais podem tirar fotos e fazer vídeos de seus filhos nas sacadas e no interior ao lado do Bom Velhinho.

A decoração de Natal na Rua Paraná, Rua Vereador Humberto Moacir Schenna, Rua Teófilo Marques da Silveira, Rua Antônio de Moura Bueno, Rua Rui Barbosa, Avenida Paulo Cruz Pimentel, Avenida Drª Fernandina Amaral Gentile, Avenida Arnaldo Buzato, rotatórias, Praça da Prefeitura, Praça Florêncio Martins de Melo, Praça Júlio Farah e terminal rodoviário emocionam os apaixonados pela época mais esperada do ano.

Haverá ainda apresentações de “Cantata de Natal” com os alunos das escolas municipais. As exibições acontecerão do dia 16 a 20, a partir das 19 horas, em frente da sede do executivo e na Rua Paraná.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho convida toda a população para acompanhar as festividades do Natal Encantado de Ibaiti.

