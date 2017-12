Natal lota centro e emociona Andirá

Bom Velhinho estará na Casinha das das 20 às 22 horas

A emoção tomou conta da abertura do Natal de Paz e Luz, organizado pela Prefeitura de Andirá. A ação partiu das secretarias de Cultura e Comunicação, Assistência Social e Ensino Profissionalizante, Educação, Administração, Finanças, Saúde, Esporte, Obras e Urbanismo, Viação e Serviços Públicos, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Na abertura, que aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 18, a magia do data se firmou, com a apresentação de uma decoração que arrebatou elogios, já que deixou a cidade mais bonita, acolhedora, encantadora.

A Praça Santana, palco principal da programação das Cantatas de Natal, está cheia de atrativos especiais. Muita gente tirando fotos, destacando a beleza do lugar. Muitas famílias, crianças, idosos, jovens, confraternizando o momento especial, que começou com a mensagem da Prefeita, Ione Abib, destacando, com emoção, a dedicação de todos, a harmonia, o amor e a necessidade de transmitirmos paz.

Houve, também e principalmente, na sequência, as mensagens elevadas e inspiradas do pastor Cláudio, da igreja

Metodista e do Padre Celso, Pároco da Paróquia São Sebastião. Uma multidão também aguardava a chegada do Papai Noel, que surpreendeu chegando em um trenó, ao lado de anjos e duendes, distribuindo doces, sorrisos e o tradicional ho ho ho.

O Bom Velhinho recebeu a chave da cidade das mãos da Prefeita.

Os fogos abrilhantaram, na seqüência, o céu de Andirá. Foi um espetáculo, que também chamou muita atenção.

A Orquestra de Ourinhos, regida pelo maestro Paulo Flores, foi outro espetáculo que trouxe encanto e luz. Músicas de qualidade, do compositor Moacir Franco, agradou públicos de diversas idades. A população aprovou e lotou a festa cultural.

A data de abertura do Natal de Andirá coincidiu, propositalmente, com a abertura do comércio no período da noite; isso por que houve uma parceria entre a Prefeitura de Andirá e Associação Comercial e Empresarial (ACEAD). A Prefeita destacou que além de deixar a cidade mais bonita, convidativa, iluminada e com programações culturais especiais, o evento também tem o objetivo de atrair a região, numa ação de turismo regional cultural, potencializando, assim, o comércio de Andirá.

Nesta terça-feira, as apresentações ficaram por conta das Escolas Municipais, Ana Nery e Pingo de Gente.

O Papai Noel estará na Casinha, recebendo as crianças, das das 20 às 22 horas todas as noites. O Trenó do Papai Noel também estará disponível para o passeio (Texto e fotos: Tiago Dedoné).