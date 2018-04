Ex-deputado federal Nelton Friedrich se filia ao PDT

E será um dos coordenadores da campanha de Osmar Dias

O ex-diretor de Coordenação e Meio Ambiente da Itaipu Binacional e ex-deputado federal Nelton Friedrich assinou sua ficha de filiação ao PDT. Ele será candidato a deputado federal pelo partido e um dos coordenadores da campanha de Osmar Dias (os dois na foto) ao governo do Estado.

“Nelton é um dos homens públicos mais bem preparados do país. Durante treze anos foi diretor de Coordenação e Meio Ambiente de Itaipu, idealizou e pôs em pratica o Programa Cultivando Água Boa, premiado internacionalmente, inclusive pela ONU. É uma honra recebe-lo novamente no PDT. Já estivemos juntos em campanhas eleitorais anteriores e no Fórum Contra a Privatização da Copel, que ele presidiu em 2001 e no qual tive participação ativa como senador”, recordou Osmar.

Segundo Osmar Fernandes Dias, a reconhecida experiência de Nelton na formulação de politicas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, energia, saneamento e meio ambiente, tanto como secretário de Estado como na Itaipu, serão fundamentais para a elaboração do plano de Estado que ele pretende apresentar à população paranaense. “Tenho dito que vou elaborar não um plano de governo, com projetos eleitoreiros feitos de ocasião para aparecer nos programas de TV, mas sim um plano de Estado consistente e estruturante, para o desenvolvimento de todas as regiões do Estado. Nelton vai dar consistência a esse projeto”, analisa Osmar.

O pré candidato ao governo explica que pretende desenvolver programas como o Cultivando Água Boa, com ações voltadas à quantidade e qualidade das águas; proteção, recuperação e conservação dos solos e da biodiversidade; melhoria dos fluxos ambientais, em sistemas de produção diversificados e limpos; na educação ambiental e na melhoria da qualidade de vida, principalmente dos segmentos sócio-ambientalmente vulneráveis.

“Como secretário do Interior, Nelton coordenou ações nas áreas de energia, meio ambiente, controle à erosão, saneamento e habitação popular. Criou o Click Rural, que levou energia elétrica ao campo e que precisa ser retomado para levar energia trifásica às granjas de suínos, frangos e para a piscicultura. Já o Cultivando Água Boa tem importantes ações na gestão de bacias hidrográficas, recuperação de matas ciliares e estradas rurais, construção de abastecedouros comunitários, tratamento de dejetos animais e sua transformação em biogás, diversificação rural, implementação da agricultura orgânica, produção de plantas medicinais, desenvolvimento da aquicultura e piscicultura, apoio à agricultura familiar e qualificação do turismo rural. Será modelo para projetos do governo que articulem as forças regionais e estimulem os arranjos produtivos locais”, explicou Osmar.