Nervosa, secretária pede mais consciência; Santo Antônio chegou a 20 casos hoje

Todos os cuidados devem ser redobrados porque há aglomerações

A secretária municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, Gislaine Galvão (foto), quase que implorou, na tarde desta sexta-feira, dia 12, por meio do npdiario para que a população local e regional (a cidade é polo comercial, gastronômico, odontológico, hoteleiro e médico) evite aglomerações.

“Pedimos que não façam festas nem eventos, a maior dificuldade está aí, nas reuniões; a máscara não é no queixo, é para usar do nariz para baixo; é hora de ficar em casa, não esquecer do álcool gel e todas as precauções”, afirmou.

Foram confirmados 20 casos nesta sexta-feira , inclusive de uma mulher de 56 anos que está infectada e internada num leito semi-intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro.