Nesta quarta-feira Papai Noel desembarca em Andirá

Com abertura das Cantatas

Com o objetivo de encantar, reunir as famílias, visitantes, mobilizar momentos especiais, atrair a região, potencializar o comércio local, integrar artistas da cidade, garantir atrações culturais que tragam alegria e encanto ao povo. O Natal de Amor e Luz 2018, promovido pela Prefeitura de Andirá, por meio da Secretaria de Cultura e Comunicação (SECCOM) e parceria com várias outras Secretarias, terá programação entre os dias 12 a 23.

A decoração começou a ser instalada na última semana e seguem os trabalhos para que, na próxima quarta-feira, na abertura das festividades, a população sinta orgulho e participe dos atrativos preparados. Assim como no ano passado, este ano muitas novidades na decoração. Grande parte delas, produzidas com recicláveis, em belas peças artesanais.

Árvores, guirlandas e muitas outras peças decorativas também tiveram toques especiais de recicláveis, apostando numa decoração com responsabilidade ambiental. Mas as novidades da decoração não param por aí. Este ano, uma Caixa de Presente substituirá a tradicional casinha do Papai Noel, no centro da Praça Santana, além de um canteiro com uma orquestra de Papais Noéis, que também promete deixar o espaço bem atrativo. “A equipe da Secretaria de Cultura tem trabalhado com muita dedicação e muito amor neste projeto, para deixar a cidade mais bonita, atrativa, respirando arte este momento tão especial. É um projeto de muitas mãos, de muitos corações, de parcerias, e com uma aguerrida dedicação dos colaboradores da Secretaria de Cultura que não têm medido esforços. A Prefeita também acompanha os trabalhos, dá sugestões, nos orienta, participa de todo o processo e está na expectativa do sucesso. Ela nos apoia bastante”, destacou o secretário de Cultura e Comunicação, Tiago Dedoné.

O Secretário agradeceu todo apoio recebido das colaboradoras da Prefeitura, especialmente dos funcionários do Projeto Esperança e do Centro de Convivência dos Idosos, que ajudaram na produção de bonecos e na montagem dos enfeites; os estagiários, colaboradores de várias outras secretarias e alguns poucos voluntários. “Fizeram muita diferença e agradecemos de coração, o empenho de cada um”. Ele também agradeceu o apoio recebido da ACEAD (Associação Comercial e Empresarial de Andirá), Unimed e da Cooperativa Sicredi.

A chegada do Papai Noel acontecerá neste dia 12, quarta-feira, às 20 horas, na Praça Santana. “Teremos um desfile no local, onde o Papai Noel chegará acompanhado de personagens do mundo da fantasia, de alunos da rede municipal de ensino e dos cursos de Ballet da Escola de Comunicação e Artes. A festa da chegada do bom velhinho em Andirá contará com parceria dos nossos artistas do grupo de teatro Arteiros e Cia Teatral”.

A data da abertura do evento foi definida em acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Andirá (ACEAD), uma das importantes parceiras do evento. “A Prefeita nos pediu que iniciássemos junto com o comércio, que abre à noite a partir desta data. A meta é atrair público, mobilizar toda região com um evento de importância turística e, com isso, ajudar a mobilizar a economia do nosso comércio”.

Abertura será com a chegada do Papai Noel e personagens alusivos com participação de alunos das Escolas Municipais, de Comunicação e Artes, Grupo de teatro Arteiros e Cia Teatral, Grupo de Dança X- Factor.

Na quinta-feira, dia 13 acontecerá o Espetáculo Natalino de Teatro (Cine Teatro) das Escola Ana Nery e Arco Iris. Também terá as Cantadas de Natal com os corais das Escolas Pingo de Gente, Santa Inês, apresentação da escola Michel Kairalla e atendimento do Papai Noel.

Na sexta-feira dia 14 acontecerá o Espetáculo de Ballet Frozen da Escola de Comunicação e Artes, coreto com artistas locais e atendimento do Papai Noel

No sábado, dia 15 terá Espetáculo de Ballet Frozen segunda sessão da Escola de Comunicação e Artes, coreto com artistas locais e atendimento do Papai Noel.

No domingo, dia 16 acontecerá a Apresentação do Coral do Centro de Convivência dos Idosos, Apresentação do Coral Sementinhas de Jesus e Atendimento do Papai Noel.

Na segunda-feira, dia 17 terá a Apresentação dos alunos do curso de Violão e Violino da Escola de Comunicação e Artes, coreto com artistas locais e atendimento do Papai Noel.

No dia 18 terá a chegada do Papai Noel e Concerto da Banda Musical de Andirá (Distrito Nossa Senhora Aparecida) e atendimento do Papai Noel.

No dia 19 terá Roda de Capoeira Natalina, coreto com artistas locais e atendimento do Papai Noel.

No dia 20 terá coreto com artistas Locais e atendimento do Papai Noel

No dia 21 terá Espetáculo Teatral – Sonho de Uma noite de Natal (Grupo de Teatro Arteiros & Cia Teatral) – Cine Teatro São Carlos e atendimento do Papai Noel.

No dia 22, terá espetáculo de Ballet CINDERELA (Grupo Orenz – Bandeirantes) – Cine Teatro São Carlos e atendimento do Papai Noel.

No dia 23, terá Show Gospel com artistas locais e atendimento do Papai Noel.

Nos dias 17 a 21 de dezembro a Casa da Memória Prefeito Roberto Simoni estará aberta até às 21 horas, em atendimento à população.