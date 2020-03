Netto Cerimoniais e Eventos atende festas e recepções na região (vídeo)

Empresa sediada em Santo Antônio da Platina

A equipe Netto Cerimoniais e Eventos, fundada neste ano de 2020, está iniciando as atividades em Santo Antônio da Platina. Para divulgar a iniciativa, as três sócias Amanda, Andressa e Eva Netto Reis, fizeram visita de cortesia ao npdiario. Elas são, respectivamente, filhas e mãe.

Objetivando realizar sonhos, organizando festas e bodas de casamento, aniversários, formaturas, batizados e muito mais, com dedicação e toda a infraestrutura necessária.

Apesar de recente, toda a expertise das empreendedoras já está consolidada, bem como os recursos e estratégias que recorrerão para realizar o sonho de seus clientes, com todos os detalhes possíveis.

Por isso já projetam reuniões periódicas com os clientes, para que possam ampará-los tanto no período anterior à festa, quanto no dia.

Veja alguns dos serviços prestados por elas:

Verificar com os músicos o cronograma e playlist da festa;

Leitura de textos cerimoniais, se necessário;

Organização da distribuição de lembranças;

Recepção dos convidados;

Supervisão dos profissionais que estarão trabalhando no evento

Fotos: Roberta Rodrigues/Especial para o Npdiario

Não tenha aborrecimento e garanta uma festa de qualidade entrando em contato pelo e-mail ou pelos telefones abaixo: