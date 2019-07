Noite Sertaneja no Espaço Vegas amanhã (vídeo)

Cabaré do Zé exibe vasto repertório

Neste sábado, dia 13, Noite Sertaneja no Espaço Vegas, no recinto da Efapi, em Santo Antônio da Platina, a partir das 21 horas.

Cabaré do Zé apresenta Modão, clássicos, universitário, com a banda completa(bateria,baixo, guitarra) e mais sanfona para garantir a diversão para toda a família, amigos e casais num ambiente acolhedor e amplo estacionamento.

Abertura com a cantora Poliana Vita (foto).

Apenas 30 reais com a comercialização de bebidas variadas e porções (mignon e picanha na chapa, entre outras).

Contatos: 99977-9878.