Norte-pioneirense assume presidência do grupo Votorantim

Mudança estava sendo planejada há dois anos

João Henrique Schmidt (fotos) , 41 anos, é atual diretor de desenvolvimento corporativo da VSA, holding que faz a gestão dos negócios da família Ermírio de Moraes. Ele substituirá João João Miranda, presidente que está no cargo desde 2014. A posse será no dia quatro de maio, quando começará a exercer sua nova função.

João Henrique é de família de Santo Antônio da Platina, filho dos empresários Goretti e Celso de Souza Schmidt (fotos) e participou dos Conselhos de Administração da Fibria, da Citrosuco e da CESP. Também é presidente do Conselho de Administração da Votorantim Energia e membro do Conselho da Nexa Resources.

O processo sucessório estava sendo planejado e preparado há dois anos, contando com o apoio do conselho executivo da VSA, que sempre acreditou que ele era uma escolha espontânea para o cargo.

De acordo com o platinense, está muito animado com sua entrada nesta área e, por isso, pretende continuar a estratégia já utilizada pelo seu antecessor. Também vindo do setor financeiro, acredita que o saldo de R$ 32 bilhões de receita conquistada em 2018 será mantido, ou crescerá.

Votorantim S.A. (VSA) é uma multinacional brasileira de controle familiar, criada pelo engenheiro pernambucano José Ermírio de Moraes. Com presença global, atua hoje em 20 países com investimentos nos setores de metais, siderurgia, cimento, celulose, energia, financeiro e produção de suco de laranja concentrado, possui mais de 30 mil funcionários e registrou um lucro líquido de R$ 2 bilhões em 2018.

João Henrique é casado com Maria do Carmo tem dois filhos Helena e João Henrique.

Na foto abaixo,Celso, os filhos Alessandra, Marcelo, João Henrique, Alex e Goretti. Falta a outra filha, Aline, que reside na Hungria.