Norte-pioneirense comanda eleições 2020 em todo Paraná

Ele é de Ribeirão do Pinhal

A Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (foto) é presidida pelo desembargador Tito Campos de Paula (foto).

Ele já havia sido indicado para a vaga pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Paraná no mês de outubro do ano passado. Conforme a resolução TRE-PR nº 808/2018, os mandatos da presidência e da vice-presidência da Justiça Eleitoral do Paraná com início em 1º de fevereiro de 2020 passam de um para dois anos.

O Desembargador Tito Campos de Paula, filho de Etelvino Alves de Paula e de Sebastiana de Campos Paula, nasceu em Ribeirão do Pinhal no dia 8 de outubro de 1964.

Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 1987. Em 1989, ingressou na carreira da magistratura do Paraná, tendo exercido suas funções nas seguintes comarcas: Medianeira (seção judiciária); Coronel Vivida, Ribeirão Claro, Pitanga, Foz do Iguaçu e Curitiba. Em maio de 2004 foi removido para o cargo de juiz de direito substituto de 2º Grau, tendo atuado principalmente junto à 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná.

No dia 15 de março de 2013, tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça e em 2019 exerceu a vice-presidência e corregedoria do TRE-PR.