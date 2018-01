Norte-pioneirense delator da Lava Jato em destaque nacional

Hoje namora ex-capa de revista masculina

Andirá está em destaque hoje, segunda-feira, dia 29, num dos jornais de maior circulação no País. Pelo menos, indiretamente. A Folha de São Paulo publica a história do romance da ex-amante de Alberto Youssef, pivô do esquema de corrupção da Operação Lava Jato, Taiana Camargo e o ex-sócio do operador Lúcio Bolonha Funaro, Alexandre Margotto, que é de Andirá e mora na capital paulista há mais de 20 anos.

Margotto vivia de atividade rural da família e era solteiro quando ainda estava no Norte Pioneiro.

Taiana foi capa da revista Playboy de janeiro de 2015. Já Alexandre Margotto é delator da Lava Jato e denunciou o ex-sócio Lúcio Funaro num esquema que extorquia dinheiro de empresários interessados em financiamento na Caixa Econômica Federal.

Segundo a Folha de São Paulo, ele fez acordo de delação na Operação Sépsis, desdobramento da Lava Jato que tramita em Brasília e investiga desvios no banco. Ainda segundo o jornal, foi o depoimento dele que incriminou o ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha e o ex-ministro Geddel Vieira Lima, ambos do MDB. Cunha está preso no Complexo Médico Penal, em Pinhais (PR). Geddel Vieira Lima está preso na Papuda, em Brasília.

O andiraense aparece em várias fotos publicadas em redes sociais, ao lado da namorada, ostentando luxo. Numa delas, eles aparecem na Riviera de São Lourenço, praia do litoral paulista. Margotto ainda não foi julgado, mas o Ministério Público Federal pede que ele seja condenado por corrupção passiva.

Como fez acordo de delação premiada, a Procuradoria prevê pena branda ao andiraense: de seis anos em regime domiciliar e multa de R$ 600 mil. Segundo depoimento dele à Justiça, “valia a pena enganar e deixar de repassar propina ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha”.

Ele também citou, na delação, o ex-vice-presidente da Caixa e ex-conselheiro do FI-FGTS, Fábio Cleto, que apontou que 80% da propina ficava com Eduardo Cunha, e os 20% restantes eram divididos entre os outros três. Assim, do total, 12% iam para Funaro, 4% para Margotto, e 4% para Cleto.

Leia aqui a reportagem da Folha de S.Paulo: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1954037-ex-amante-de-alberto-youssef-namora-delator-ex-socio-de-lucio-funaro.shtml