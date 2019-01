Norte Pioneirense é destaque na Imprensa esportiva de Londrina

Ele começou na Rádio Difusora Platinense

Jefferson de Oliveira, natural de Ribeirão do Pinhal, criado em Santo Antônio da Platina, foi considerado por muitos do meio esportivo como o narrador revelação do Paraná no ano de 2018, quando transmitiu diversos campeonatos pela Rádio Brasil Sul de Londrina, com destaque para os Campeonatos Brasileiros das Séries A e B.

Dono de uma voz marcante, Jefferson criou diversos jargões que hoje são conhecidos dos ouvintes, em especial, dos torcedores do Tubarão, como é chamado o time do Londrina. ” Bomba neles”; “xibum nela”; “que potência, é uma potência esse menino” ou ” a voz é minha, a emoção e o microfone é são da (nome de rádio) são conhecidos dos torcedores.

Jefferson com a namorada, Rose

Quando sai um gol, ele, inicialmente grita: ” É Shooowwww”, para depois soltar a voz tonitruante com o grito emocionante que em média dura mais de 20 segundos. Ainda durante a narração do gol, algumas frases chamam a atenção, como por exemplo em um gol do Athetico Paranaense: ” bonito, bonito, bonito, lindo de se ver, olha a festa Nikão que você proporciona ao Valcir Machado e a toda nação rubro negra, na Arena da Baixada e em todo Brasil. O goleirão Cássio, o Cássio, a tristeza bateu a sua porta, pega a bola coloca no centro do gramado porquê a vida continua” e para encerrar diz: ” eu quero é ver muito mais gols, porque gol é a alegria do futebol”.

Jefferson estreia na Igapó FM nesta quinta-feira, dia 24, no jogo Cascavel Clube Recreativo e Londrina, no Estádio Olímpico de Cascavel, a partir das 20 horas.

O primeiro jogo que narrará no Estádio do Café, em Londrina, será na quarta rodada do Paranaense quando o Tubarão pegará o Rio Branco de Paranaguá.” Depois, devemos transmitir Coritiba e Londrina no Couto Pereira e Americano e Londrina, no dia sete de fevereiro, pela Copa do Brasil, no Rio de Janeiro”.

Com o diretor da emissora, Danilo Menon

Dessa forma, o profissional aceitou o convite da Rádio Igapó FM, 104,5 de Londrina e em 2019 transmitirá as partidas do Londrina e dos campeonatos Paulista, Brasileiro das séries A e B, Copa do Brasil e Libertadores ao lado de profissionais experientes, como por exemplo: Eduardo Casarin, narrador de três Copas do Mundo, Ademir Lobo, repórter que participou de 6 Copas e Guilherme Lima, que tem 2 Copas em sua história.

“Estou muito feliz. Teremos muito trabalho e um ano de muitas conquistas. Estar ao lado dessas feras é a realização de um sonho, mas, isso jamais ocorreria se, lá atrás, no começo eu não tivesse tido grandes professores e amigos. Lembro-me como se fosse ontem, incentivado pelo Paulinho de Freitas, da minha primeira transmissão, na antiga Rádio Difusora Platinense. Estava ao lado de Ademir de Queiroz, Toni Correia, Renato Rocha, Tiri e Mauro Feltran. Depois com José Augusto, Eduardo Ferreira e Arão Dias. Uma grande escola, comandada pelo Alexandre Guimarães”, frisa, emocionado.

Em 2018, foi o profissional de Imprensa de Londrina que mais vezes acompanhou o time em jogos da Copa do Brasil e da Série B, fora de casa. ” Eu estive em Ariquemes (RO), Belém (PA), Maceió (AL), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), entre outras”, relata, acrescentando: “Foi um ano marcante, de grande aprendizado. Agradeço a direção da Rádio Brasil Sul pela oportunidade e aos colegas de trabalho pelo apoio, que proporcionaram convites de outras emissoras, destaca.

Jefferson ainda participa todos os domingos do Programa Esporte com Cabral na rede de TV CNT, comandado pelo jornalista Rubens Fernando Cabral, com participação entre outros de Darci Machado, um dos primeiros narradores esportivos da TV paranaense.

Com o presidente do LEC, Sérgio Malucelli

O Londrina Esporte Clube (LEC) divulgou os novos modelos de uniforme que o time usará em campo: o listrado, nas cores branco e azul, o inteiro branco e azul Royal e o vermelho e azul, que será usado pelo goleiro. Foi na praça de alimentação do Boulevard Londrina Shopping, na última quinta (17). A apresentação contou com a participação do técnico Alemão, dirigente Sérgio Malucelli, além dos jogadores Germano, Matheuzinho, Romulo e o goleiro Alan.

A camisa inteira azul, que já era utilizada pelo time, em 2018, teve sucesso entre o público e por isso será mantida. Apenas será atualizada e refeita com o novo material utilizado nas novas. O diretor geral da Karilu, Carlos Eduardo Bovolin, explicou: “É um tecido de última geração, produzido especialmente para esporte de alto rendimento, que proporciona uma troca de calor do atleta com o ambiente externo. O tecido não retém o suor, o que deixa o material ainda mais leve e confortável ao atleta.”

ar