Norte-pioneirense Fábio Gabriel lança novo livro em Curitiba

Ele é professor de Filosofia da Rede Estadual do Paraná

O professor tavorense Fábio Gabriel (fotos), lançará na Livraria Curitiba do Shopping Estação no próximo 31 de outubro, às 19h30m, novo livro intitulado Pesquisas Contemporâneas em Educação diálogos com a filosofia, direitos humanos e ciências humanas.

O livro é uma coletânea que foi organizada pelo tavorense juntamente à professora doutora Mercia Miranda Cunha e outros organizadores. O livro conta com a participação de diversos pesquisadores na área de Ciências Humanas e Direito.

A Parte I do livro contempla 13 capítulos, de autorias diversas, que apresentam olhares para a temática dos direitos humanos e da cidadania. São discussões a partir de entendimentos teóricos, de aspectos legais e de experiências formativas nos temas. Fala-se das “gentes”, dos atores, dos sujeitos: são mulheres, idosos, encarcerados, pessoas privadas de liberdade, educadores, professores, pessoas com deficiência, administradores e empresários. São “gentes” que sofreram com o cerceamento de seus direitos, “gentes” que defendem que pensam os direitos humanos e a promoção da cidadania. Leituras endereçadas a todos que desejam conhecer e promover aos humanos seus direitos.

Na Parte II da coletânea, ao longo de dez capítulos de autorias diversas, o leitor encontrará ensaios filosóficos e educacionais que transitam por diferentes áreas do conhecimento e níveis de ensino. São escritos apoiados em diferentes autores da Filosofia e do meio educacional que fornecem um olhar para a pesquisa acadêmica, proporcionam a reflexão filosófica, ampliam o conhecimento cultural e contribuem para debates educacionais contemporâneos e urgentes.

A obra é prefaciada pela professora Leila Inês Follmann Freire da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Fábio Gabriel é professor de Filosofia da Rede Estadual do Paraná. Autor e organizador de diversos outros livros, é licenciado em Filosofia e bacharel em Teologia na PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), Especialista em Ética, Mestre em Educação e, atualmente, cursa Doutorado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa com bolsa concedida no âmbito Capes-Fundação Araucária (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).