Norte-pioneirense lança livro na Bienal Internacional do Livro

No Pavilhão do Anhembi domingo que vem

O radialista Antônio Jacob visitou o npdiario na manhã desta terça-feira, dia 31, quando confirmou sua participação na 25ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

Será no Pavilhão do Anhembi no estande N20 às 11 horas do próximo domingo, dia cinco.

Jacob permanecerá 50 minutos autografando “Pinta Roxa”.

A obra conta a biografia romanceada de uma mulher que viveu em Santo Antônio da Platina no século passado e tem obtido sucesso de vendas e críticas.

Ele,que tem programa à tarde na Difusora Platinense FM, antecipou que já prepara a continuação com o futuro lançamento do livro, cujos detalhes preferiu não revelar por enquanto.