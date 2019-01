Norte-pioneirense participa de posse da direção do Tribunal de Justiça

Será nesta sexta-feira

O presidente eleito do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, o 2º vice-presidente eleito, José Laurindo de Souza Netto, o Corregedor da Justiça, Desembargador Luiz Cezar Nicolau, e o novo diretor de Comunicação do Tribunal, Marden Machado,além da nova cúpula diretiva do TJ,serão empossados nesta sexta-feira, dia 1º, às 17h30, na Sala Desembargador Clotário Portugal, Palácio da Justiça, em Curitiba.O ex-presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo Antônio da Platina região, Sebastião Garcia Neto, também participará do evento.

“A amizade surgiu quando ele trabalhou no Norte Pioneiro, em Siqueira Campos, e se fortaleceu ao longo dos anos”, explicou Garcia, liderança de expressão estadual que reside em Santo Antônio da Platina, onde possui vasta prestação de serviços.

Tomarão posse também o 1º Vice-presidente: Wellington Emanuel Coimbra de Moura, o Corregedor-geral: José Augusto Gomes Aniceto, a Ouvidora-geral Ana Lúcia Lourenço, a Ouvidora substituta, Maria Aparecida Blanco de Lima. Farão parte do Conselho da Magistratura: Francisco Pinto Rabello Filho, Antonio Loyola Vieira, Joeci Machado Camargo e Lilian Romero.

Xisto Pereira é Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), turma de 1988. Iniciou sua carreira em 1989, após aprovação em concurso público, como promotor de justiça. Ingressou na magistratura em 15 de junho de 1990, após nova aprovação em concurso público, sendo nomeado juiz substituto da Seção Judiciária de União da Vitória. Em 12 de abril de 1991 foi nomeado para o cargo de juiz de direito da comarca de Realeza, judicando, a seguir, nas comarcas de Siqueira Campos, Toledo, Ponta Grossa e Curitiba.

Foi professor de Direito Processual Civil na Escola da Magistratura do Paraná (EMAP), da qual também foi diretor no Núcleo de Curitiba (gestão 2002/2003). Lecionou a mesma disciplina nas Faculdades de Direito da UNIPAR (campus Toledo) e da PUCPR (campus Curitiba).Exerceu, ainda, o cargo de Conselheiro da Escola de Servidores da Justiça Estadual (2007/2009). Foi juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça (gestões 1997/1998 e 1999/2000) e da Presidência do TJPR (gestão 2003/2004).Foi promovido ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná em 22 de setembro de 2008, pelo critério de merecimento. Foi membro da Comissão de Regimento Interno do TJPR (gestões 2009/2010 e 2011/2012) e membro eleito do Conselho da Magistratura (gestão 2011/2012).No Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) exerceu, em 2016, por eleição do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, os cargos de Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, e no ano de 2017, o de Presidente.

A última vez que Xisto Pereira esteve no Norte Pioneiro foi em janeiro do ano passado, em Ribeirão Claro, onde foi homenageado:

