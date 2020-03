Norte-pioneirense pode ser procurador-geral de Justiça de novo

A lista agora será encaminhada ao governador do Estado Ratinho Junior autoridade que, conforme determinam as Constituições Federal e Estadual, tem a atribuição para indicar quem será o novo procurador-geral de Justiça entre os mais votados pela classe. O indicado comandará a instituição no biênio 2020-2022.

Atribuições do PGJ – O procurador-geral de Justiça é o chefe máximo do Ministério Público Estadual (MPE), com mandato pelo período de dois anos, permitida uma recondução.

Além de conduzir administrativamente o MPE, imprimindo-lhe a política institucional, é dele a competência originária para propor alguns tipos de ações, como as que envolvem juízes, promotores de Justiça, deputados, prefeitos, governador, dentre outras autoridades do Estado.

Também preside os órgãos da administração do MP, como o Conselho Superior e o Colégio de Procuradores, e tem assento, como representante do Ministério Público, nos órgãos superiores da Justiça Estadual, como o Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

Integra ainda o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. O procurador-geral de Justiça também tem a atribuição de encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público e submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça as propostas de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares e o orçamento anual da instituição.

Veja também: https://npdiario.com/cidades/procurador-geral-de-justica-vistoria-reforma-e-ampliacao-do-mp-do-norte-pioneiro/