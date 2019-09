Norte-pioneirense tem os melhores canários do Brasil (vídeo)

Foi premiado por instituição ornitológica

A Federação Ornitológica do Brasil concedeu o título como o Criador Eficiência para Francisco Villani (foto). Ele, que é empresário (tem relojoaria e imobiliária em Santo Antônio da Platina), foi campeão com os três melhores canários na classificação geral e possui os três tidos como melhores da raça Harz Roller, reconhecimento conquistado no mesmo Campeonato Brasileiro realizado recentemente no centro de eventos da entidade (vídeo), em Itatiba, cidade a 75 km da capital paulista.

O platinense concorreu com os canários Harz Roller, de canto clássico. Além dessa raça, ainda há os Timbrados Espanhóis e o Malenois.

As competições foram individuais, em duetos(dois passarinhos contra dois) e quartetos, e as melhores pontuações indicaram os melhores em cada categoria, que mereceram troféus e medalha.

Chico Villani, como é conhecido o campeão, cria suas aves num viveiro relativamente pequeno. Os animais não têm nomes e são identificados através das anilha, pequeno anel de metal ou plástico na pata com idade que nasceu, criador, clube a que pertence etc, um registro.

Canários duram até 12 anos em média, são domésticos e custam entre 200 e mil reais, já os silvestres, como bicudo, trinca-ferro e curió podem chegar a 20 ou 30 mil reais cada um.

“Eu crio como hobby”, afirma Chico.

Harz Roller é o nome da raça criada nas montanhas do Alto Harz, na Alemanha. As aves foram criadas entre Lautenthal e Sankt Andreasberg em meados do século XIX e alcançaram fama na Europa. Desde 2001, há um Museu Harz Roller em Sankt Andreasberg.

O canário que conhecemos vieram das Ilhas Canárias, ao largo da Costa Oeste do Norte de África. Sabe-se que sempre houve canários na Madeira e nos Açores e já relatos de ornitólogos segundo os quais marinheiros espanhóis levaram os pássaros de canto bonito das Ilhas Canárias para Espanha há cerca de 500 anos.

Ganhar dinheiro ao vender estes pequenos animais de estimação domésticos foi provavelmente a razão principal pela qual os monges espanhóis começaram a criar canários. Os italianos depressa conseguiram as cobiçadas fêmeas e desde então os canários espalharam-se por toda a Europa.

No século passado, se desenvolveu o tradicional Canário Harz (também conhecido por Roller ou flauta alemã). O Harz tornou-se num pássaro com um canto melodioso notável.

A principal característica do Canário Harz é a sua habilidade vocal. A criação de canários permitiu ao homem não só produzir variedades diferentes em cor e aspecto mas também em variações no seu canto.

A qualidade de canto do pássaro cada vez mais determinou o valor e preço deste animal de estimação.