Mayara Medeiros foi a única candidata a prefeita negra do Paraná em 2020

Os bastidores da notícia e os desafios da reportagem. Diferentes olhares sob o comando de Caco Barcellos. São as definições do programa Profissão:Repórter e que irá ao ar nesta terça-feira, dia nove, após Big Brother Brasil e Todas As Mulheres Do Mundo e antes do Jornal da Globo.

Amanhã, Mayara Medeiros, professora de História pela UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e pós-graduanda em Humanidades, aparecerá relatando sua história de vida. Ela tem 30 anos, é casada com Edson, tem três filhos (Maria Teresa, Pedro e Mateus) e foi candidata a prefeita de Andirá no ano passado.

Durante a campanha eleitoral foi alvo de uma reportagem durante uma semana com os repórteres Guilherme Belarmino e Eduardo de Paula presencialmente e Barcellos remotamente (o jornalista integra o grupo de risco). Os temas foram grupos minoritários. Mayra foi a única candidata a prefeita negra entre os 399 municípios do Paraná nas eleições de outubro passado.

Profissão Repórter é um programa semanal produzido e apresentado pela Rede Globo que vai ao ar nas noites de terça-feira. Originalmente foi criado como um quadro do Fantástico, tornando-se um programa fixo na emissora em 2008.

Em 2020 o programa não esteve na grade por conta da Covid-19, mas participou da cobertura da pandemia com matérias especiais para telejornais e programas da TV Globo. Retornou em 2021, sendo exibido novamente às terças feiras.

“Foi ima experiência muito legal, a convivência com eles junto com minha família e tudo o mais; estamos gratificados e ansiosos para ver o resultado final na TV”, afirmou a moça ao npdiario, que ela visitou em 2020.

Veja neste link : https://npdiario.com/cidades/pre-candidata-a-prefeita-quer-gestao-mais-democratica-em-andira-video/