Norte-pioneirense vence concurso de melhor queijo artesanal do PR

Critérios foram sabor, aroma, consistência, textura, cor e apresentação

O concurso Melhor Queijo Artesanal do Paraná – Etapa Norte, aconteceu nesta semana em Londrina e premiou a produtora de Santana do Itararé, Marisa Alexandre Martins e seu marido Leomar Melo Martins (foto) como o melhor queijo artesanal do norte do Paraná. O evento aconteceu durante a ExpoLondrina na Casa do Criador.

A comissão julgadora avaliou 33 queijos de 20 municípios do norte do Paraná e apenas três foram classificados como os melhores da região. Os queijeiros vencedores participarão da grande final que ocorrerá em julho em Curitiba, onde os cinco melhores queijos artesanais paranaenses serão premiados.Os critérios de classificação foram o sabor, aroma, consistência, textura, cor e apresentação.

O concurso organizado pela EMATER(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) de tem o objetivo de identificar e promover a produção de queijos artesanais pela agricultura familiar paranaense, valorizando a cultura alimentar e o modo de fazer dos queijos diferenciados e curados, agregando valor através do desenvolvimento da agroindústria.