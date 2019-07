Norte-pioneirense vence Olimpíada Nacional de Matemática

Platinense tem 15 anos

Giovanna Yukie Tanaka (fotos) platinense de 15 anos é destaque nacional por conta de seus estudos e esforços.

Ela estudou na Escola Sagrada Família/Santa Terezinha, em Santo Antônio da Platina, onde teve como inspiração a professora Maria Leduína Gomes Belchior. A garota, sua mãe, Maristela, a irmã, Rafaela, e a professora, visitaram o npdiario para detalhar a conquista.

A primeira fase da obmep aconteceu no dia 5 de junho de 2018, onde foram classificados 30 alunos da Escola Santa Terezinha. A segunda fase aconteceu no dia 15 de setembro.

Dos 30 alunos, Giovanna conseguiu a medalha de ouro. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC.

Houve ainda 3 medalhas de bronze e 12 menções honrosas. Foram 500 alunos no Brasil que receberam medalha de ouro nos três níveis, sendo 200 no nível (2) e 15 no

Paraná. A Giovanna foi a única no Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho a conseguir a medalha de ouro.

Como professora incentivadora, desenvolvo atividades com os alunos e já fui premiada pela OBMEP nos anos de 2013, 2014, 2016 e 2017, pelo destaque de vários alunos.

ada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OBMEP tem como objetivos principais:- Estimular e promover o estudo da Matemática;

– Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade;

– Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas;

– Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional;

– Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas;

– Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até último ano do Ensino Médio. Em 2018, mais de 18 milhões de alunos de participaram da olimpíada.

Saiba mais aqui: http://www.obmep.org.br/apresentacao.htm?fbclid=IwAR0XNTj7iuJmETdVuSimQ4rUWYito-z6fcgLsKqmC3gD-KMTNihuvQngzuE